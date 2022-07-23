Çaykur Rizespor'da Erzurum kampı sona erdi Spor Toto 1. lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum kampını tamamladı. Spor Toto 1. lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum kampını tamamladı. Çaykur Rizespor, Erzurum kampını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlayarak düz koşu ile son buldu. Kampın ikinci etap çalışmalarını tamamlayan yeşil-mavililer, 2 gün izin yaptıktan sonra 26 Temmuz Salı günü Rize'de hazırlıklarına devam edecek. - RİZE İhlas Haber Ajansı / Spor Erzurum Rize Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Çaykur Rizespor'da Erzurum kampı sona erdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.