Çaykur Rizespor'da Erzurum kampı sona erdi - Haberler

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Çaykur Rizespor'da Erzurum kampı sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çaykur Rizespor'da Erzurum kampı sona erdi

Spor Toto 1. lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum kampını tamamladı.

Spor Toto 1. lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum kampını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Erzurum kampını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlayarak düz koşu ile son buldu. Kampın ikinci etap çalışmalarını tamamlayan yeşil-mavililer, 2 gün izin yaptıktan sonra 26 Temmuz Salı günü Rize'de hazırlıklarına devam edecek. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurum Rize Spor Haberler

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