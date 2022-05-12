Çaykur Rizespor'da Baiano ile yollar ayrıldı - Haberler

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Çaykur Rizespor'da Baiano ile yollar ayrıldı

AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor'da Baiano ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fabricio Santos de Jesus 'Baiano' ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Baiano'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon yeşil-mavili ekipte 28 maçta görev alırken 4 kırmızı, 8 sarı kart görerek agresif görüntüsü ile dikkat çekti. Deneyimli oyuncu, 2 yıl görev yaptığı ekipte 56 kez forma giydi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Spor, Haberler

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