Çaykur Rizespor'da 3 ayrılık - Haberler

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Çaykur Rizespor'da 3 ayrılık

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çaykur Rizespor'da 3 ayrılık

Çaykur Rizespor, kadrosuna kiralık olarak kattığı Gedson Fernandes, Joel Pohjanpalo ve Tyler Boyd'un kiralık süresinin dolduğunu duyurdu.

Çaykur Rizespor, kadrosuna kiralık olarak kattığı Gedson Fernandes, Joel Pohjanpalo ve Tyler Boyd'un kiralık süresinin dolduğunu duyurdu.

Süper Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2021-2022 sezonunun sona ermesinin ardından 2 Şubat 2022 tarihinde Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, 20 Ağustos 2021'de Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen Tyler Boyd ve Bayer Leverkusen'den 5 Eylül 2021 tarihinde kiralık olarak renkelerine bağladığı takımın golcü ismi Joel Pohjanpalo'nun kiralama sürelerinin dolduğunu açıkladı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Süper Toto Süper Lig Gedson Fernandes Rizespor Benfica Spor Haberler

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