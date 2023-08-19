Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İki takım da gol bulmakta başarılı olamadı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yiğit Arslan, Furkan Ürün, Murat Temel
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Anıl Yaşar, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic, Zeqiri, Olawoyin, Benhur Keser, Mary
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Coelho, Janvier, Efecan Karaca, Novais, Eduardo, Anderson
Sarı Kartlar: Dk. 40 Yusuf Özdemir, Dk. 45+3 Coelho (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
1. dakikada sol taraftan Yusuf Özdemir'in sol kenardan ceza sahası içine uzun taç atışında, savunmanın hatasından yararlanan Eduardo'nun yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu ayakları ile çelmeyi başardı.
32. dakikada Olavoyin'in sol çapraza yerden pasında, Zeqiri'nin topu kontrol edip ceza sahası içine girdikten sonra plase vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağ direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
34. dakikada sol taç çizgisinde topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın kaleyi görüp uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.