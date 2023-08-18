Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Maç Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak ve hakem Yiğit Arslan yönetecek. Rize temsilcisi, ligde averajla 15. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Rize temsilcisi, ligde averajla 15. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle Azubuike'nin lisansı askıya alınırken, Brezilyalı yeni transfer Gustavo Sauer'in lisansı ise maça yetiştirilmeye çalışılıyor.
Yeşil-mavililerde defans oyuncusu Alikulov, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.