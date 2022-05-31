Çaykur Rizespor Cemali Sertel ile yollarını ayırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor Cemali Sertel ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor Cemali Sertel ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, tecrübeli futbolcusu Cemali Sertel'in kiralama süresinin sona erdiğini duyurdu.

Çaykur Rizespor, tecrübeli futbolcusu Cemali Sertel'in kiralama süresinin sona erdiğini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 1 Temmuz 2021'de Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cemali Sertel'in kiralama süresinin sona erdiğini duyurdu. Çaykur Rizespor'un yaptığı açıklamada, "Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Cemali Sertel'in kiralama süresi dolmuştur. Sertel'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig Başakşehir Karadeniz Rizespor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title