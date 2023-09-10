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Çaykur Rizespor, Casper Höjer'i kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sparta Prag'da forma giyen Casper Höjer'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sparta Prag'da forma giyen Casper Höjer'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu Höjer'in, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Casper Höjer'e 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

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