Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'i 4-0 yenerek 5. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'i 4-0 yenerek 5. tura yükseldi. Gaich'in 3 gol attığı maçta ev sahibi ekip rahat bir galibiyet elde etti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Ali Uğurtan Demirtaş
Çaykur Rizespor : Tarık Çetin (Dk.46 Zafer Görgen), Eray Korkmaz, Alikulov (Dk.73 Sinan Osmanoğlu), Seyfettin Anıl Yaşar, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.73 Alberk Koç), Laine (Dk.65 Mithat Pala), Olawoyin, Faye (Dk.65 Varesanovic), Benhur Keser, Pinchi, Gaich
Bucaspor 1928: Korcan Çelikay, Emre Erdem, Doğan Can Otman, Sadi Karaduman, Mehmet Sak (Dk.71 Enes Alıç), Taşkın Çil, Furkan Çil, Ege Okka (Dk.53 Ahmet Aslan), İlhan Depe, Sefa Yılmaz (Dk.78 Arda Usluoğlu), Yasın Öztekin
Goller: Dk.42, 47 ve 88 Gaich, Dk.70 Varesanovic (Çaykur Rizespor )
Sarı kart: Dk.90 Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor )
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Bucaspor 1928'i 4-0 yenen Çaykur Rizespor, 5. tura yükseldi.
42. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Laine'nin aşırdığı pasta savunmanın arkasına hareketlenen Gaich'in ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden sağ ayak içi vuruşunda, top filelere gitti: 1-0
Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erdi.
47. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Olawoyin'in ara pasında, ceza yayı üzerinde Gaich'in kontrol edip vuruşunda, top kaleci Korcan Çelikay'ın sağından filelere gitti: 2-0
70. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, sağ taraftan Pinchi'nin ceza sahasına ortasında savunmadan uzaklaştırmaya çalıştığı top Varesanovic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda yerden seken meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0
88. dakikada fark 4 oldu. Varesaovic'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Gaich, altı pas içerisinde savunmandan seken topu boş kaleye gönderdi: 4-0
Maçı 4-0 kazanan ev sahibi ekip adını 5. tura yazdırdı.