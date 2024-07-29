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Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli oyuncu Muhamed Buljubai'i kadrosuna kattı

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Çaykur Rizespor, Bosna Hersek Premier Ligi takımı FK Sarajevo'dan Muhamed Buljubai'i 4 yıllığına transfer etti. Buljubai, genç milli takımlarda yer alan ve geçen sezon 31 maçta oynadı.

Çaykur Rizespor, 20 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubai'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, yeni transferini duyurdu. Rize ekibi, Bosna Hersek Premier Ligi takımı FK Sarajevo'dan Muhamed Buljubai'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Buljubai, Bosna genç milli takımlarının tüm kademelerinde yer alan ve geçen sezon Saray Bosna'da, Şampiyonlar Ligi elemeleri dahil 31 maçta oynadı.

Çaykur Rizespor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Muhamed Buljubai'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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