Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 1 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman Isınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Karadeniz Rizespor Spor Haberler

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