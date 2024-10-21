Çaykur Rizespor, Bodrum FK'yı 1-0 Mağlup Ederek 3 Puan Aldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0'lık skorla mağlup eden Çaykur Rizespor sosyal medyadan galibiyet pozu paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Bodrum FK'nın konuğu oldu. Karşılaşma misafir ekip Çaykur Rizespor'un 83. dakikada Ghezzal'ın pasında Ali Sowe'un attığı golle 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmadan 3 puan alan Karadeniz ekibi soyunma odasına 10 puanla girdi. Yeşil-mavililer karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından galibiyet pozu paylaştı. Türkiye'nin tatil beldelerinden olan Bodrum'a methiyeler yazılan paylaşımda "Begonvillerle sarılı sokakları, birbirinden güzel koyları, uçsuz bucaksız mavilikleri bıraktık. +3 aldık dönüyoruz!" ifadelerine yer verildi. - RİZE