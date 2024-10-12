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Çaykur Rizespor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Bodrum FK'ye konuk olacakları maç öncesi takımlarının hazırlık süreçlerini ve hedeflerini anlattı. Takım morale kavuşmuş durumda ve güzel bir sonuç almak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, bu maçta güzel bir sonuç almak istediklerini söyledi.

İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Milli takımlarda altı oyuncuları olduğunu ifade eden Palut, "Bunun dışında Rachid Ghezzal, Casper Hojer ve Benhur Keser, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Onun dışında takımla beraber yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Palut, Bodrum FK'nin lige iyi bir başlangıç yaptığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İstekli, heyecanlı, ne yaptığını bilen ve iyi sonuçlarla bunu destekleyen bir rakiple deplasmanda oynayacağız. Süper Lig'in her maçı gerçekten zor. Bodrum FK maçı da bunlardan birisi. Biz de zaten ligin başında istemediğimiz sonuçları çokça aldık. Antalyaspor maçıyla bir nefes aldık. Bu aleyhimize olan görüntüyü, yakalayacağımız bir ivmeyle tersine çevirmek istiyoruz. Bodrum FK maçına iyi hazırlanacağız ve orada güzel bir sonuç almak için gidip maçımızı oynayacağız. Sakat oyuncuların gelişimini sağlık ekibimizle beraber gün gün takip edeceğiz. İnşallah eksiksiz bir şekilde Bodrum FK deplasmanına gitme şansımız olur."

Antalyaspor maçında alınan 3 puanın takımın moraline katkıda bulunduğunu anlatan Palut, "Bu hafta izin sonrası tesislerde daha pozitif ve antrenmanda daha coşkulu çalışan oyuncular var. Her ne kadar o periyotta da çalışıyorsak da tabii ki oyuncuların ve bizlerin üzerinde bir yük olan bir periyottu. Bunu tam üzerimizden atabildik mi, hayır. Dediğim gibi sadece bir nefes aldık." diye konuştu.

Palut, oyuncuların daha pozitif olduğunu belirterek, "Daha coşkulu ve istekliler. Artık ufak şakalaşmalar oluyor, insanlar gülebiliyor. Daha pozitif bir şekilde çalışıyoruz ama hala istediğimiz yerin çok uzağındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

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