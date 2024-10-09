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Çaykur Rizespor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maç için antrenmanlarına başladı. Futbolcular, pas çalışmaları ve koşu ile idmanı tamamladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde son maçta konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yenen yeşil-mavili futbolcular Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Sipay Bodrum FK maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve topla alan geçişi çalışması yaptı.

Antrenman, futbolcuların koşusu ile sona erdi.

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Casper Hojer ve Benhur Keser takımdan ayrı çalışırken, milli takımlarda bulunan futbolcular antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

Trendyol Süper Lig Antrenman Rizespor Bodrum Futbol Yaşam Spor

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