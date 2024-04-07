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Çaykur Rizespor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu yaptı.

Antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Ameliyat edilen Mithat Pala ve Benhur Keser antrenmanda yer almazken, Azubuike ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Rize temsilcisi, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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