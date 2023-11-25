Çaykur Rizespor, Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 13. haftasında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Turgut Doman yönetiminde saat 16.00'da başlayacak. Rize temsilcisi, son hafta sahasında İstanbulspor'u yenerek 17 puanla 10. sırada yer alıyor. Sakat ve cezalı oyuncu bulunmayan Çaykur Rizespor, maça hazır.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 13. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.
Ligde son hafta sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 17 puan ve averaj ile 10. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: AA / Spor