Çaykur Rizespor, Benhur Keser'i renklerine bağladı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Benhur Keser'i 4 yıllığına renklerine bağladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Benhur Keser'i 4 yıllığına renklerine bağladı. Rizespor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'dan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Benhun Keser'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Benhur Keser'in transferi için Kocaelispor ile anlaşmaya varmıştır. 25 yaşındaki futbolcu, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı" denildi. - RİZE İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Rizespor Spor Haberler

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