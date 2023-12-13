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Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Hakem Meler'e Ziyarette Bulundu

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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti. Turgut, Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, hakem Halil Umut Meler'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Turgut'un, 11 Aralık Pazartesi akşamı yönettiği Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası sahada saldırıya uğrayan hakem Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği belirtilerek, "Başkanımız İbrahim Turgut tedavisi devam edem Hakem Halil Umut Meler'i ziyaret esnasında hastanede bulunan hakemlerle de bir süre istişare etmiş, Meler ailesi ve hakem camiasına 'geçmiş olsun' dileklerini iletmiştir." ifadelerine yer verildi.

Turgut'a ziyaret sırasında bazı yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Spor

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