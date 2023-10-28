Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü: Anadolu kulüpleri adalet bekliyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Anadolu kulüpleri sadece saygı bekliyor, adaletli davranılmasını bekliyor, alın terinin karşılığı çarpık düzene kurban gitmesin istiyor." dedi.

Bakır, kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, gencecik çocukların emeklerine yazık olduğunu, eşine çok rastlanmayan gelecek vaat eden genç oyuncular projesiyle sezona başlayan Çaykur Rizespor camiasına yazık edildiğini belirtti.

Genç kadro ile mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan Bakır, "Hayallerimiz var, hayallerimizi yıkmayın. Anadolu kulüpleri sadece saygı bekliyor, adaletli davranılmasını bekliyor, alın terinin karşılığı çarpık düzene kurban gitmesin istiyor. Esas sorun kaybedilen puanlar değil bizzat yok olan güvendir." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor olarak sahada mücadele etmeye gayret gösterdiklerine dikkati çeken Bakır, "Süper Lig'e renk katmaya devam edeceğiz. Futbolun tüm paydaşlarını özlenen adaletli yönetimin oluşması için görev almaya davet ediyor, bu akşamki maçta emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz." yorumunda bulundu.