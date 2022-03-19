Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Fikret Delal - Spor
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Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor, 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor, 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yeşil-mavili futbolcular Mehmet Cengiz Tesislerinde kar yağışı altında teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı.

Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan futbolcular salonda çalışırken, diğer oyuncular ise kondisyon ağırlıklı antrenman yaptı.

İki gün izinli geçirecek yeşil-mavili ekip, 22 Mart Salı günü Antalya'da yapacağı kampla hazırlıklarına devam edecek.

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Fikret Delal - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Haberler

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