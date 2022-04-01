Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA (İHA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına Antalya'da devam etti. Belek'te Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman taktik çalışması ile son buldu.

Öte yandan milli takımından dönen Yannick Bolasie antrenmanda yer alırken, Bryan Dabo ve henüz kampa katılmadı. - RİZE