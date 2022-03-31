Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

ANTALYA (İHA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Belek'te Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan milli takımından dönen Joel Pohjanpalo antrenmanda yer alırken, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie henüz kampa katılmadı. - RİZE