Çaykur Rizespor, Ayberk Karapo'yu Kiraladı

Çaykur Rizespor, Manisa FK'da forma giyen Ayberk Karapo'yu kiraladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Manisa FK'da forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ayberk Karapo'yu satın alma opsiyonlu kiraladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Çaykur Rizespor'un paylaşımında, "Çaykur Rizespor'umuz, Manisa FK'dan Ümit Milli Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı. Manisa FK ile yapılan anlaşmanın ardından 20 yaşındaki genç savunmacı, satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yeni transferimiz Ayberk'e 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE