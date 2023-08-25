- Çaykur Rizespor, Attila Mocsi'yi renklerine bağladı

RİZE - Çaykur Rizespor, Macar oyuncu Attila Mocsi'yi yeşil-mavili renklere bağladı.

Çaykur Rizespor, Macaristan'ın Zalaegerszeg takımında forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Attila Mocsi'yi kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden Macar oyuncu, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yeni transferimiz Attila Mocsi'ye "hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Uçak ile Rize'ye gelen yeşil-mavili ekibin yeni transferi Attila Mocsi de, "Merhabalar ben Atilla, şimdi Rize'ye geliyorum. Takıma katılmaktan dolayı çok mutluyum. Birlikte çok başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.