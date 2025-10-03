Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 5-2 Yenerek Moral Buldu

ÇAYKUR Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın başındaki iki gol ve çok kritik anda rakibin eksik kalmasının zor olan bir maçı daha düşük tempoda bitirebilme şansını kendilerine getirdiğini söyledi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda oynadığı maçta Hesap.com Antalyaspor'u 5-2 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

İLHAN PALUT: OYUNCULARIMI KUTLUYORUM

Lige istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "En azından puan olarak. Oyun açısından da dalgalanmalı bir süreçten buraya geldik. Bizim için bugün oyuncularla konuştuğumuz en önemli şey oyun planına sadakatti. Çünkü iyi bir teknik direktörü, tehlikeli oyuncuları olan bir takımla karşılaştık. İlk önce onlara oyunda dominantlığı sağlayacak coşkuyu vermememiz lazımdı. Bunu iyi başardık. Bunu başarırken de üstüne erken iki golle avantajı ele geçirdik. 2-1 olunca da biraz daha rakip takımı ikinci yarı başında umutlandırdık. Biz yine de ikinci yarıya da çok iyi başladık. İyi pas yaptık. Golü bulduk. Ondan sonra aslında kırmızı karta kadar takımımın oynadığı futboldan son derece memnundum. Kırmızı karttan sonra 3-1 ve daha sonra da rakip 10 kişi kalınca maçın bittiğini düşündük. Sahada bu vücut dilini gördüm. Biraz buralarda rakibe çok fazla duran top, karambol şansları verdik. Ama günün sonunda takımımın gösterdiği mücadele vardı. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

'ÇOK ZOR OLAN BİR MAÇI DAHA DÜŞÜK TEMPODA BİTİREBİLME ŞANSINI BİZE GETİRDİ'

Maçtan önce galibiyetin bu kadar kolay olacağını düşündünüz mü sorusuna Palut, "Her maça galibiyet alabilmek için hazırlanıyoruz. Her maçta galibiyeti istiyoruz. Ama hiçbir maça da kolay galibiyet alabiliriz durumuyla çıkmadık bugüne kadar. Bu maç da öyle bir maç değildi. Tam aksine son derece saygı duyduğumuz bir rakiple oynadık. Bence kırmızı kart olana kadar da aslında maç her şeye gebeydi. Takımımın iyi oynamasına rağmen. Ama 3-1 ve kırmızı karttan sonra oyun biraz erken rahatladı. Tabii futbol anlar oyunu, pozisyonlar oyunu. Maçın başındaki iki gol, çok kritik anda rakibin eksik kalması, dediğiniz gibi çok zor olan bir maçı daha düşük tempoda bitirebilme şansını bize getirdi" diye cevapladı.

HAKEM SORUSUNA CEVAP VERDİ

Hakem yönetimiyle gelen soruya İlhan Palut, "Bakıldığında böyle çok bir penaltı vesaire bir pozisyon aslında göremedim, bilmiyorum. Belki hakemin genel kararlarını, faul standartlarını beğenmemişlerdir. Tam aksine benim de özellikle Boli ve Samet mücadelelerinde hücum faul beklediğim anlar oldu. Çünkü Boli de formayı çok net bir şekilde çektiğini gördüm. Kazanan bir takım olarak hakemde bir sıkıntı görmedim dersem olmaz. Rakibimiz böyle bir analiz yaptıysa da şu anda bir daha maçı seyretmeden de onun doğru veya yanlış olduğunu söyleyemem" dedi.