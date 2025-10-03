Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 5-2 Mağlup Etti
Süper Lig'in 8'inci haftasında Hesap.com Antalyaspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 5-2 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Rizespor, maçta etkili bir performans sergileyerek önemli bir galibiyet elde etti.
STAT: Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Bilal Gölen
HESAP.COM ANTALYASPOR: Julian Cuesta - Bünyamin Balcı (Dk. 68 Cvancara), Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner (Dk. 81 Doğukan Sinik), Safuri (Dk. 68 Ballet), Hasan Yakub İlçin (Dk. 27 Ceesay), Van de Streek, Storm (Dk. 68 Abdülkadir Ömür), Boli
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana - Taha, Samet, Mocsi, Hojer (Dk. 88 Taylan Antalyalı), Papanikolaou (Dk. 77 Mithat Pala), Laçi, Rak-Sakyi (Dk. 77 Zeqiri), Bujubasic, Emrecan (Dk. 65 Mihaila), Jurecka (Dk. 77 Ali Sowe)
KIRMIZI KART: Dk. 59 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor )
GOLLER: Dk. 13 Soner Dikmen, Dk. 89 Cvancara (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 4, Dk. 49 Rak-Sakyi, Dk. 10 Jurecka, Dk. 85 Zeqiri, Dk. 90 Mihaila ( Çaykur Rizespor )
SARI KARTLAR: Samet Akaydın, Jurecka, Taha Şahin, Zeqiri ( Çaykur Rizespor )
4'üncü dakikada Laçi'nin pasında ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Rak-Sakyi'nin sol ayağıyla sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
10'uncu dakikada Emrecan Bulut, ceza alanı içerisine koşu yapan Jurecka'ya pasını verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Julian'ın yanından filelere gitti: 0-2.
13'üncü dakikada gelişen Hesap.com Antalyaspor atağında Van de Streek'in pasında penaltı noktasının arkasında topu önünde bulan Soner Dikmen, rakibini ekarte ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
49'uncu dakikada Çaykur Rizespor'da Laçi'nin savunmanın arkasına attığı topu göğsüyle yumuşatan Rak-Sakyi, savunma oyuncusunu geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın solundan ağlara gönderdi: 1-3.
59'uncu dakikada Hesap.com Antalyaspor'da Van de Streek, maçın hakemi Ozan Ergün'e itirazlarını sürdürünce gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
66'ncı dakikada Çaykur Rizespor'da hızlı gelişen atakta savunmadan topu alan Jurecka'nın çaprazdan ceza alanına girerek yaptığı vuruş kale direğinin yanından auta çıktı.
67'nci dakikada Hesap.com Antalyaspor'da Storm'un çok uzaklardan sert şutunu Çaykur Rizespor kalecisi Fofana kornere çeldi.
85'inci dakikada Sowe'n topuk pasını kontrol ederek ceza alanına giren Zeqiri'nin vuruşunda top filelere gitti: 1-4.
89'uncu dakikada Boli'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Cvancara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.
90'ncı dakikada orta sahada topu alan Mihaila'nın şutunda kaleci Julian'ın büyük hatasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-5.
Mücadele deplasman ekibi Çaykur Rizespor'un 5-2 üstünlüğü ile sona erdi.