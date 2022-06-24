Çaykur Rizespor Aminu Umar ile yollarını ayırdı Çaykur Rizespor'un futbolcusu Aminu Umar'ın sözleşme süresinin sona erdiğini duyurdu. Çaykur Rizespor'un futbolcusu Aminu Umar'ın sözleşme süresinin sona erdiğini duyurdu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2 Eylül 2019 tarihinde Osmanlıspor'dan transfer ettiği Aminu Umar ile sözleşme süresinin sona erdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile sözleşmesi sona eren Aminu Umar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi. - RİZE İhlas Haber Ajansı / Spor Osmanlıspor Aminu Umar Rizespor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Çaykur Rizespor Aminu Umar ile yollarını ayırdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.