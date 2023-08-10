Çaykur Rizespor, Altin Zeqiri'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, 23 yaşındaki hücum oyuncusu Altin Zeqiri'yi kadrosuna kattı.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Rizespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-mavililer, Finlandiya Veikkausliiga takımlarından FC Lahti forması giyen Altin Zeqiri'yi renklerine bağladı. Sağlık kontrollerinden geçen Kosova asıllı Finlandiyalı futbolcu, 3+1 yıllığına kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. - RİZE