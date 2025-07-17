Çaykur Rizespor, Ali Sowe ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deneyimli golcü Ali Sowe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sowe, sağlık kontrolünden geçtikten sonra anlaşmayı imzaladı ve geçen sezon 40 resmi maçta 19 gol attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Ali Sowe ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp ile yeniden anlaşmaya varan deneyimli golcü Ali Sowe'un, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan Sowe'nin sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı. Ali Sowe, ardından 3 yıllık anlaşmayı imzaladı."

Öte yandan açıklamada, Sowe'un geçen sezon yeşil mavili formayla 40 resmi maça çıktığı, 19 gol atma başarısı gösterdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
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