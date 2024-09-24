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ÇAYKUR Rizespor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

ÇAYKUR Rizespor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
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ÇAYKUR Rizespor, Süper Lig'in 7'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için hazırlıklara başladı. Antrenmanlar, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde kuvvet çalışması ve saha antrenmanları ile sürdürülüyor.

ÇAYKUR Rizespor Süper Lig'in 7'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Karadeniz temsilcisi Süper Lig'in 7'inci haftasında 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Yeşil- mavililer Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut gözetiminde hazırlıklarına başladı. Salonda kuvvet çalışması ile başlayan antrenman, sahada pas çalışması, koordinasyon hareketleri ve dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maç ile tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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