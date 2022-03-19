Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Çaykur Rize spor, dün oynadığı Trabzon spor maçının ardından ara vermeden Alanya spor maçının hazırlıklarını başladı.

Çaykur Rize spor, Trabzon spor'u 3-2'lik skorla mağlup etmesinin ardından, yeşil-mavili ekip ara vermeden Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü oynayacağı Alanya spor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçın öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan Rize spor'da Trabzon spor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular spor salonunda bireysel çalışırken, diğer oyuncular ise sahada kondisyon çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Öte yandan Salı günü Antalya'da kampa girecek yeşil-mavililer 2 gün izin yapacak. - RİZE