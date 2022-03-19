Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Çaykur Rizespor, dün oynadığı Trabzonspor maçının ardından ara vermeden Alanyaspor maçının hazırlıklarını başladı.

Çaykur Rize spor, dün oynadığı Trabzon spor maçının ardından ara vermeden Alanya spor maçının hazırlıklarını başladı.

Çaykur Rize spor, Trabzon spor'u 3-2'lik skorla mağlup etmesinin ardından, yeşil-mavili ekip ara vermeden Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü oynayacağı Alanya spor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçın öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan Rize spor'da Trabzon spor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular spor salonunda bireysel çalışırken, diğer oyuncular ise sahada kondisyon çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Öte yandan Salı günü Antalya'da kampa girecek yeşil-mavililer 2 gün izin yapacak. - RİZE

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title