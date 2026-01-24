Haberler

Çaykur Rizespor yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak

Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında corendon alanyaspor ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Maç Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Rizespor'un ligdeki durumu ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 12'nci sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Yeşil-mavili takım, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 18 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

Alanyaspor ise 21 puanla ligde 10'uncu sırada yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alikulov, maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
