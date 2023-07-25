Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ ve Muhammet Taha Şahin'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Manisa FK'den Muhammet Taha Şahin'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacakları belirtildi.