Üye Girişi
Haberler

Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ ve Muhammet Taha Şahin'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Manisa FK'den Muhammet Taha Şahin'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacakları belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Manisa FK'den Muhammet Taha Şahin'i kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Adil Demirbağ ve 22 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Taha Şahin ile anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Açıklamada, futbolcuların sağlık kontrollerinin ardından kendilerini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacakları kaydedildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

Trendyol Süper Lig Konyaspor Rizespor Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title