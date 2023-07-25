Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ ve Muhammet Taha Şahin'i kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Manisa FK'den Muhammet Taha Şahin'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacakları belirtildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Manisa FK'den Muhammet Taha Şahin'i kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Adil Demirbağ ve 22 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Taha Şahin ile anlaşmaya vardıkları belirtildi.
Açıklamada, futbolcuların sağlık kontrollerinin ardından kendilerini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacakları kaydedildi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor