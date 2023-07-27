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Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ transferini iptal etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'dan kadrosuna kattığını açıkladığı 25 yaşındaki defans oyuncusu Adil Demirbağ transferinin iptal olduğunu bildirdi. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, transferin kulüp dışında gelişen sorunlar nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'dan kadrosuna kattığını açıkladığı 25 yaşındaki defans oyuncusu Adil Demirbağ transferinin iptal olduğunu bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor Kulübü ile profesyonel futbolcu Adil Demirbağ'ın transferi konusunda vardığımız anlaşma sonrası futbolcu ile görüşmelere başlayıp mutabakata vardık. Futbolcu Ankara'ya gelerek sağlık kontrolünü tamamlamasının ardından imza aşamasına geldiğimiz noktada kulübümüzün dışında gelişen sorunlar nedeniyle futbolcunun transferi iptal olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kulüp olarak camiaya kaliteli oyuncular katmayı sürdürecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

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