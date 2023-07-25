Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ'ı transfer etti

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Konyaspor'dan Adil Demirbağ'ı transfer etti. Yeşil-mavili ekip, sezonun ilk transferini duyurdu ve Adil Demirbağ ile anlaşmaya vardı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Konyaspor'dan Adil Demirbağ'ı transfer etti.

1 sezonluk aranın ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen yeşil-mavili ekip sezonun ilk transferini duyurdu. Konyaspor Kulübü ile yapılan mutabakat sonucu anlaşmaya varılan 26 yaşındaki defans oyuncusu Adil Demirbağ sağlık kontrolleri sonrası kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Çaykur Rizespor kulübünden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Adil Demirbağ'ın transferi için Konyaspor ve futbolcu ile anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi. - RİZE