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Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ'ı transfer etti

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Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Konyaspor'dan Adil Demirbağ'ı transfer etti. Yeşil-mavili ekip, sezonun ilk transferini duyurdu ve Adil Demirbağ ile anlaşmaya vardı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Konyaspor'dan Adil Demirbağ'ı transfer etti.

1 sezonluk aranın ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen yeşil-mavili ekip sezonun ilk transferini duyurdu. Konyaspor Kulübü ile yapılan mutabakat sonucu anlaşmaya varılan 26 yaşındaki defans oyuncusu Adil Demirbağ sağlık kontrolleri sonrası kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Çaykur Rizespor kulübünden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Adil Demirbağ'ın transferi için Konyaspor ve futbolcu ile anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Konyaspor Rizespor Spor Haberler

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