Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı öncesi stadyumda kar temizliği yapıldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı.

Rize'de yoğun kar yağışı sonrasında bu akşam 19.00'da başlayacak olan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçının oynanacağı stadın zeminindeki karlar temizleniyor. Temizleme çalışmalarına stadyum görevlilerinin yanı sıra yeşil-mavili takımın taraftarları da eşlik etti. Saha zemini müsabaka saatine kadar tekrardan kar dolmaması için çabalayan stadyum görevlileri, yeni bir kar yağışı için de hazırlıklı olarak bekliyor. - RİZE