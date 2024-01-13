Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı öncesi stadyumda kar temizliği yapıldı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı. Rize'de yoğun kar yağışı sonrasında maçın oynanacağı stadın zeminindeki karlar temizleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı.
Rize'de yoğun kar yağışı sonrasında bu akşam 19.00'da başlayacak olan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçının oynanacağı stadın zeminindeki karlar temizleniyor. Temizleme çalışmalarına stadyum görevlilerinin yanı sıra yeşil-mavili takımın taraftarları da eşlik etti. Saha zemini müsabaka saatine kadar tekrardan kar dolmaması için çabalayan stadyum görevlileri, yeni bir kar yağışı için de hazırlıklı olarak bekliyor. - RİZE