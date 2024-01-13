Üye Girişi
Haberler

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı öncesi stadyumda kar temizliği yapıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı. Rize'de yoğun kar yağışı sonrasında maçın oynanacağı stadın zeminindeki karlar temizleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı.

Rize'de yoğun kar yağışı sonrasında bu akşam 19.00'da başlayacak olan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçının oynanacağı stadın zeminindeki karlar temizleniyor. Temizleme çalışmalarına stadyum görevlilerinin yanı sıra yeşil-mavili takımın taraftarları da eşlik etti. Saha zemini müsabaka saatine kadar tekrardan kar dolmaması için çabalayan stadyum görevlileri, yeni bir kar yağışı için de hazırlıklı olarak bekliyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Rizespor Rize Hava Durumu Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bambaşka Biri CANLI izle! FOX TV Bambaşka Biri 16. bölüm CANLI izleme linki! Cumartesi kuyumcu açık mı 2024? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Güldür Güldür Show yok mu? Güldür Güldür Show neden yok? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm yayınlanacak mı? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu, oyuncuları ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti! The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 112. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI İZLE! Gönül Dağı 13 Ocak Cumartesi 122. yeni bölüm TRT 1 FULL İZLE! Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı nereden izlenir? Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası ne zaman, neden öldü? Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman! Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor? Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Başakşehir - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title