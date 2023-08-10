Çaykur Rizespor Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başlayarak taktik çalışmaları ile son buldu. Yeşil-mavililer 12 Ağustos 2023 tarihinde yapacakları antrenmanının ardından 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45'de oynanacak olan Adana Demirspor için Adana'ya yola çıkacak. - RİZE