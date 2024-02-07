Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Nijeryalı forvet, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor David Akintola'yı 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-mavili ekip bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu David Akintola, kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Çaykur Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Yeni transferimiz David Akintola'ya "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE