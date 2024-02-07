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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Nijeryalı forvet, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor David Akintola'yı 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-mavili ekip bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu David Akintola, kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Çaykur Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Yeni transferimiz David Akintola'ya "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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