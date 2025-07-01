Çaykur Rizespor, 7 Futbolcuya Teşekkür Etti

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Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, sözleşmeleri sona eren 7 futbolcusuna sosyal medya aracılığıyla teşekkür mesajı yayımladı. Kulüp, oyuncuların kariyerlerinde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmeleri sona eren 7 futbolcu için teşekkür mesajı yayımlandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeşil- mavili formamız altında başarıyla görev yapan kaptanımız Tarık Çetin, David Akintola, Rachid Ghezzal, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Ayberk Karapo ve Ivo Grbic'in sözleşmesi sona ermiştir. Oyuncularımıza kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
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