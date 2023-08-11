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Çaykur Rizespor, 4 futbolcuyla yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun, Sefa Yılmaz, Koray Altınay ve Oğuz Ceylan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, ayrılan futbolculara verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 4 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, " Ercan Coşkun, Sefa Yılmaz ve Koray Altınay ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kocaelispor Kulübüne transfer olan oyuncumuz Oğuz Ceylan ve 3 futbolcumuza da takımımıza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

Trendyol Süper Lig Ercan Coşkun Sefa Yılmaz Rizespor Spor Haberler

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