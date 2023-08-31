Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda Enriko Papa, Srdjan Grahovac ve Anthony Hurk ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 3 yabancı futbolcu ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Teknik Direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda yeni sezon planlamasının devam ettiği belirtildi.

Enriko Papa, Srdjan Grahovac ve Anthony Hurk ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı vurgulanan açıklamada, "Takımımıza verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.