Çaykur Rizespor, 2023-2024 sezonu formalarını tanıttı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon formalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yeşil-mavili kulüp, efsane çubuklu, atmacalı turkuaz, dalgalı beyaz, altın siyah ve çizgili beyaz formaları tanıttı. Ayrıca formaların arkasında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin isimleri ve plakaları da yer aldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2023-2024 sezonunda giyeceği yeni formalarını tanıttı.
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından, efsane çubuklu, atmacalı turkuaz, dalgalı beyaz, altın siyah ve çizgili beyaz formaların fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımda formaların arkasında asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin isimleri ve plakaları da yer aldı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor