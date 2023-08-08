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Çaykur Rizespor, 2023-2024 sezonu formalarını tanıttı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon formalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yeşil-mavili kulüp, efsane çubuklu, atmacalı turkuaz, dalgalı beyaz, altın siyah ve çizgili beyaz formaları tanıttı. Ayrıca formaların arkasında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin isimleri ve plakaları da yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2023-2024 sezonunda giyeceği yeni formalarını tanıttı.

Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından, efsane çubuklu, atmacalı turkuaz, dalgalı beyaz, altın siyah ve çizgili beyaz formaların fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşımda formaların arkasında asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin isimleri ve plakaları da yer aldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

Trendyol Süper Lig Rizespor Spor Haberler

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