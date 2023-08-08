Çaykur Rizespor, 2023-2024 sezonu formalarını tanıttı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon formalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yeşil-mavili kulüp, efsane çubuklu, atmacalı turkuaz, dalgalı beyaz, altın siyah ve çizgili beyaz formaları tanıttı. Ayrıca formaların arkasında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin isimleri ve plakaları da yer aldı.