Çayırovalı çocuklar yaz spor okullarında 6 branşta eğitim aldı

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, çocukların yaz boyunca 6 farklı branşta eğitim almasını sağladı. Bugün sona eren okullarda çocuklar hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı buldu.

Çayırovalı çocukların yaz boyunca 6 branşta eğitim aldığı Yaz Spor Okulları bugün sona erdi.

Çayırova Belediyesi, uzman eğitimcileriyle birlikte yaz boyunca çocukları sporla buluşturdu. 10 Temmuz'da başlayan Yaz Spor Okulları dersleri yoğun geçen antrenmanların ardından bugün sona erdi. Çayırovalı çocuklar, talep ettikleri branşlarda hem yaz boyunca spor yaptı hem de sosyalleşme imkanı buldu. Yaz spor okullarına kayıt yaptıran çocuklar basketbol, jimnastik, futbol, karate, kick boks ve voleybol branşlarında 10 Temmuz'dan 18 Ağustos'a kadar eğitim aldı. - KOCAELİ