Türkiye Sigorta Federasyon Kupası'nda şampiyon Çayırova Belediyespor

Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası 2026 finalinde Çayırova Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 70-52 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Finalin en değerli oyuncusu Nysier Ta-Jhon Brooks oldu.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı Konya Büyükşehir Belediyespor'un 32-31 üstünlüğüyle geçilirken, Çayırova Belediyespor parkeden 70-52'lik skorla galip ayrıldı.

Şampiyona kupasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, madalyalarını ise TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Türkmen ve Gülşah Akkaya verdi.

Kupa mücadelesinde final oynama başarısı gösteren Konya Büyükşehir Belediyesispor'a ikincilik şiltini TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı takdim etti.

Final maçının en değerli oyuncusu olan Nysier Ta-Jhon Brooks, ödülünü Türkiye Sigorta Pazarlama ve İletişim Müdürü Burcu Özcan'dan aldı.

