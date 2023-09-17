Çayırova Belediyesi, Iğdır deplasmanında galip geldi

Bu sezon mücadele ettiği Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk sınavını Iğdır deplasmanında Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a karşı veren Çayırova Belediyesi, müsabakadan 57-76'lık skorla galip ayrıldı.

İki yılda iki şampiyonluk kazanarak bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi, Iğdır deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Lige Iğdır deplasmanında başlayan temsilci, gösterdiği üstün performans sonrasında maçı 19 sayılık farkla 57-76'lık galibiyetle tamamladı. Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya, Çayırova Belediyesi Kendall Smith, Serhat Uğur, Ömercan Engin, Dejon Davis ve Oğuz Savaş ilk beşiyle başladı. Çayırova Belediyesi, ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı. İlk periyottaki etkili oyununu devam ettiren Çayırova Belediyesi, mücadelenin ilk yarısını da 44-30'luk üstünlükle tamamladı.

Rakibinin hücumlarını ve özellikle dış şutlarını çok iyi savunan Çayırova Belediyesi, son periyoda 55-45'lik üstünlükle girdi. Son çeyrekte de kalitesini sahaya yansıtan Çayırova Belediyesi maçtan 57-76'lık skorla 19 sayı farkla galip ayrılmayı bildi. - KOCAELİ