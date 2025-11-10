Çayırova Belediyesi, Cemefe Gold Haremspor'u 86-80 Yenerek Galip Geldi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Çayırova Belediyesi, 9. hafta kapanış maçında Cemefe Gold Haremspor'u 86-80'lik skorla mağlup etti. İlk yarıda konuk ekip önde kapatırken, ikinci yarıda gösterdiği performansla galip geldi.
Çayırova Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 44-38 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda toparlanan Çayırova Belediyesi, sahadan 86-80'lik galibiyetle ayrıldı.