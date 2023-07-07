Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Cenk Şekeroğlu ve Ömercan Engin'i kadrosuna kattı

Yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, pivot Cenk Şekeroğlu ve kısa forvet Ömercan Engin'i kadrosuna dahil etti. Transfer çalışmaları devam eden takım, ayrıca başantrenör Fatih Emre Gezer ile anlaşma imzaladı. Geçen sezon takımda bulunan diğer oyuncularla da sözleşme yenilendi.