Çayırhanspor 1. Amatör Ligi'nde şampiyon oldu
AA - Taner Demir - Spor
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhanspor, 1. Amatör Ligi 10. Grup'ta son maçında Eğitimspor'u yenerek şampiyon oldu.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhanspor, 1. Amatör Ligi 10. Grup'ta son maçında Eğitimspor'u yenerek şampiyon oldu.
Çayırhan Spor Kulübü Başkanı Ceyhan Altunsoy, hocalarım Vedat Uludağ ve Serkan Yılmaz ile sporculara teşekkür etti.
Altunsoy, "Desteklerinden dolayı Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a da yönetim ve sporcularım adına teşekkür ederim." dedi.
AA / Taner Demir - Spor