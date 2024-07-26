Çayelispor, yeni teknik direktörünü açıkladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Çayelispor, teknik direktör Veyis Kanber ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz gün teknik direktör Taşkın Güngör ile yollarını ayıran Çayelispor'da yeni teknik direktör Veyis Kanber oldu.

Son olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor FK takımını yöneten 53 yaşındaki teknik adam, geçmiş yıllarda Gençlerbirliği ve Hacettepe Spor Kulübü'nde de görev aldı.

UEFA - Pro lisansına sahip olan teknik direktör Kanber, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı Çayelispor Cem Ketenci Tesisleri'nde düzenlenen törende attı.

Çayelispor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz teknik direktör Veyis Kanber ile anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." - RİZE