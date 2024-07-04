Çayelispor, sol kanat oyuncusu Mehmet Aytemiz'i kadrosuna kattı

Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Çayelispor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mehmet Aytemiz'i kadrosuna kattı.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor, transferlerine devam ediyor. Rize ekibi, TFF 3. Lig takımlarından Artvin Hopaspor'da top koşturan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mehmet Aytemiz'i 1 yıllığına kadrosuna kattı. Çayelispor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Takımımız,3.Lig takımlarından Artvin Hopaspor forması giyen Mehmet Aytemiz ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Mehmet Aytemiz'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE