Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Çayelispor, Sercan Uslu'yu kadrosuna kattı.

Bu yıl Bölgesel Amatör Lig'den şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor, ilk transferini yaptı. TFF 3. Lig takımlarından Artvin Hopaspor'da top koşturan 30 yaşındaki defans oyuncusu Sercan Uslu'yu 1 yıllığına kadrosuna kattı. Çayelispor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımımız 3. Lig takımlarından Artvin Hopaspor forması giyen Sercan Uslu ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Sercan Uslu'ya kulübümüze hoş geldin diyor yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE